Вратарь «Далласа» Антон Худобин стал первой звездой матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (5:2).

Россиянин сделал 38 сэйвов, пропустив два гола.

Второй звездой матча стал одноклубник Худобина форвард Александр Радулов, набравший 2 (1+1) очка. Третьей звездой признан нападающий «Колорадо» Натан Маккинон, забросивший шайбу и сделавший ассист.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Далласа».