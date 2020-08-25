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Худобин признан первой звездой матча с «Колорадо», Радулов — второй

08:11
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Вратарь «Далласа» Антон Худобин стал первой звездой матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (5:2).

Россиянин сделал 38 сэйвов, пропустив два гола.

Второй звездой матча стал одноклубник Худобина форвард Александр Радулов, набравший 2 (1+1) очка. Третьей звездой признан нападающий «Колорадо» Натан Маккинон, забросивший шайбу и сделавший ассист.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Далласа».

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