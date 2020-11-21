Худобин полностью восстановился от травмы

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил, что российский вратарь Антон Худобин будет готов к новому сезону. Недавно голкипер перенес операцию на руке.

— Худобин готов на 100 процентов, у него все хорошо, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Нилла. — Бишопу просто нужно время. Что касается травмы его колена, то в ту область поступало недостаточно крови. Так что ему просто нужно много времени на восстановление. Но в целом у него все в порядке, он с нетерпением ждет возвращения.