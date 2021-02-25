Первой звездой дня в НХЛ признан российский вратарь «Далласа» Антон Худобин, информирует сайт лиги.

Голкипер в матче с «Флоридой» (3:0) отразил 43 броска, оформив второй в сезоне и 10-й в карьере шатаут.

Второй звездой был стал нападающий «Торонто» Вильям Нюландер, у которого дубль в игре с «Калгари» (2:1 ОТ).

Замкнул тройку лучших форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер. Он оформил хет-трик в матче с «Филадельфией» (3:4).