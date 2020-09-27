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Худобин отразил более 700 бросков за один плей-офф НХЛ

08:21
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Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин стал пятым голкипером, которому удалось отразить как минимум 700 бросков за один розыгрыш плей-офф НХЛ. Данная статистика ведется с сезона-1955/56.

В пятом матче серии «Даллас» во втором овертайме победил «Тампу» со счетом 3:2, в сам Худобин совершил 39 сейвов.

Всего в плей-офф сезона-2019/20 на счету Худобина 717 отраженных бросков, он уступает лишь Тиму Томасу (798, «Бостон», 2011 год) и Кирку Маклину (761, «Ванкувер», 1994).

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