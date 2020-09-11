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Худобин опроверг предположение о своей травме

08:58
Антон Худобин. Фото nhl.com
Антон Худобин. Фото nhl.com
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Вратарь «Далласа» Антон Худобин опроверг предположение о том, что он получил растяжение паха в третьем матче финала Западной конференции против «Вегаса» (3:2 ОТ).

— Нет, что вы, я не травмирован, — приводит пресс-служба НХЛ слова Худобина.

В матче против «Вегаса» Худобин отразил 38 бросков и стал первой звездой встречи. В третьем периоде россиянин неудачно потянулся за шайбой, после чего поднялся на лед, с трудом опираясь на ногу.

Счет в серии — 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 13 сентября и начнется в 3:00 мск.

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