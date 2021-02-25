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Худобин — об игре с «Флоридой»: «Может быть, это один из лучших моих матчей»

06:52
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Вратарь «Далласа» Антон Худобин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:0), в котором стал первой звездой встречи.

«В моей карьере были хорошие игры, были и плохие. Может быть, это один из лучших матчей, я не знаю, не смотрю на это. Я просто рад победе», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

«Флорида» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Даллас» идет на 6-м месте.

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