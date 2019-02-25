Худобин - о спорном голе: "Я думаю, я сделал сэйв"

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин, отразивший 44 броска из 47 в матче регулярного чемпионата против "Чикаго" (4:3), пропустил спорный гол. Шайба пересекла линию ворот, но при этом оказалась в ловушке российского голкипера. Арбитры засчитали взятие ворот. По мнению самого россиянина, он отразил бросок.

– Всегда решают арбитры и НХЛ, – цитирует Худобина официальный сайт "Далласа". – Я думаю, я сделал сэйв. Этой мое мнение. Но все позади. Мы выиграли. Уже ничего поделать нельзя.

Мы добились отличной победы. У нас в команде два новых парня. Все постарались сегодня. Нужно было восстановиться после прошлой игры (поражение от "Нэшвилла". – Прим. "СЭ"). В целом сыграли хорошо как команда. Было много эмоций и энергии. Нужно двигаться вперед, впереди еще много матчей.