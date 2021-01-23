Голкипер «Далласа» Антон Худобин прокомментировал победу его команды над «Нэшвиллом» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы готовились к такому старту от «Предаторз», знали, что будет тяжело, это была наша первая игра в сезоне. Мы должны были сыграть лучше, но при этом бывают такие игры, когда надо перетерпеть, обсудить все с командой в раздевалке и показать себя лучше в следующих игровых отрезках» — сказал Худобин в послематчевом интервью.

Российский вратарь «Далласа» был признан второй звездой игры за 34 отраженных броска. Это его сотая победа в НХЛ и 9-й «шатаут».