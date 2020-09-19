Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провела голосование среди своих авторов, попросив назвать имя хоккеиста, который по итогам плей-офф должен получить «Конн Смайт Трофи».

Первое место занял голкипер «Далласа» Антон Худобин (16 очков, четыре первых места). Второе — защитник Виктор Хедман из «Тампы-Бэй» (15, четыре первых места), третье — защитник «Звезд» Миро Хейсканен (12, два первых места).

Россиянин Никита Кучеров занял четвертое место в голосовании, голкипер Андрей Василевский — шестое.