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Худобин — главный претендент на «Конн Смайт Трофи» по версии сайта НХЛ

16:09
Антон Худобин. Фото nhl.com
Антон Худобин. Фото nhl.com
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провела голосование среди своих авторов, попросив назвать имя хоккеиста, который по итогам плей-офф должен получить «Конн Смайт Трофи».

Первое место занял голкипер «Далласа» Антон Худобин (16 очков, четыре первых места). Второе — защитник Виктор Хедман из «Тампы-Бэй» (15, четыре первых места), третье — защитник «Звезд» Миро Хейсканен (12, два первых места).

Россиянин Никита Кучеров занял четвертое место в голосовании, голкипер Андрей Василевский — шестое.

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