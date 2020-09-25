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Худобин должен начать четвертый матч с «Тампой» с первых минут

19:20
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Голкипер «Далласа» Антон Худобин должен начать с первых минут четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы». Россиянин первым покинул лед на тренировке, тогда как Бен Бишоп продолжил дополнительно заниматься, сообщает в Twitter журналист Шон Шапиро.

Напомним, что Худобин также был стартовым голкипером в третьем матче, но был заменен по ходу встречи. «Старз» уступают «Лайтнинг» в серии со счетом 1-2. Четвертая игра пройдет в пятницу.

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