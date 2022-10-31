Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:45

Худобин был заменен после четвертой пропущенной шайбы в матче за фарм-клуб «Далласа»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Антон Худобин.
Фото ХК «Техас»

«Техас» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Гранд-Рапидс» со счетом 3:4.

Вратарь фарм-клуба «Далласа» Антон Худобин вышел с первых минут и был заменен после четвертой пропущенной шайбы. На счету 36-летнего россиянина 7 отраженных бросков из 11.

В текущем сезоне Худобин провел 4 матча в АХЛ, в которых пропустил 13 шайб при 88,1 процента отраженных бросков.

Антон Худобин
НХЛ
ХК Даллас Старз
0
Читайте также
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Меркулов сделал две результативные передачи в матче за фарм-клуб «Бостона»

Панарин в матче с «Аризоной» забросил пятую шайбу в сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 9 6 3 12
2 Каролина 8 5 3 11
3 Филадельфия 8 5 3 11
4 Айлендерс 9 5 4 10
5 Вашингтон 9 5 4 10
6 Рейнджерс 9 4 5 10
7 Питтсбург 9 4 5 9
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Флорида 9 5 4 11
3 Баффало 8 5 3 10
4 Детройт 8 4 4 10
5 Тампа-Бэй 9 5 4 10
6 Монреаль 9 5 4 10
7 Торонто 9 4 5 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 5 4 11
2 Виннипег 8 5 3 10
3 Чикаго 8 4 4 9
4 Колорадо 9 4 5 9
5 Миннесота 8 3 5 7
6 Нэшвилл 9 3 6 7
7 Сент-Луис 7 3 4 6
8 Аризона 7 2 5 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Эдмонтон 9 6 3 12
3 Калгари 7 5 2 10
4 Сиэтл 10 4 6 10
5 Лос-Анджелес 10 5 5 10
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 11 3 8 6
8 Анахайм 8 1 7 3
Результаты / календарь
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
31.10 02:00
Чикаго – Миннесота
 - : -
31.10 03:00
Анахайм – Торонто
 - : -
31.10 03:00
Аризона – Рейнджерс
- : -
31.10 03:00
Вегас – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 18
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 16
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 10 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 9 7
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости