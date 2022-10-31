Худобин был заменен после четвертой пропущенной шайбы в матче за фарм-клуб «Далласа»

«Техас» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Гранд-Рапидс» со счетом 3:4.

Вратарь фарм-клуба «Далласа» Антон Худобин вышел с первых минут и был заменен после четвертой пропущенной шайбы. На счету 36-летнего россиянина 7 отраженных бросков из 11.

В текущем сезоне Худобин провел 4 матча в АХЛ, в которых пропустил 13 шайб при 88,1 процента отраженных бросков.