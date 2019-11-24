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Худобин был признан лучшим игроком матча с «Чикаго». И вот почему

12:23
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Голкипер «Далласа» Антон Худобин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:1). Россиянин отразил 38 бросков, а также совершил красивое спасение, когда не дал отличиться нападающему «Блэкхокс» Доминику Кубалику.

— Лучший игрок матча, — оценил игру вратаря главный тренер «Старз» Джим Монтгомери в интервью The Athletic.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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