Худобин был признан лучшим игроком матча с «Чикаго». И вот почему

Голкипер «Далласа» Антон Худобин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:1). Россиянин отразил 38 бросков, а также совершил красивое спасение, когда не дал отличиться нападающему «Блэкхокс» Доминику Кубалику.

Anton Khudobin baja la persiana y hace cuatro paradones seguidos mientras cae al hielo y se recuesta en el tercero pic.twitter.com/chB1Wlc286 — NHL Espa?ol (@nhlespanol) November 24, 2019

— Лучший игрок матча, — оценил игру вратаря главный тренер «Старз» Джим Монтгомери в интервью The Athletic.

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