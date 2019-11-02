Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин признан третье звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». Он отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал автор единственного гола «Эвеланш» Натан Маккиннон, а первой звездой признан форвард «Старз» Роопе Хинтс, который оформил дубль.

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