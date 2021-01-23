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Худобин — 2-я звезда матча «Даллас» — «Нэшвилл», Радулов — 3-я

07:44
23 января. «Даллас» — «Нэшвилл» — 7:0. Антон Худобин. Фото nhl.com
23 января. «Даллас» — «Нэшвилл» — 7:0. Антон Худобин. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ объявила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Нэшвилл» (7:0). Вся тройка — представители «Старз».

Первой звездой встречи стал Джо Павелски, набравший 4 (2+2) очка. Второй звездой признан российский вратарь Антон Худобин, отразивший все 34 броска по своим воротам. Замкнул тройку российский нападающий Александр Радулов, оформивший дубль и сделавший голевую передачу.

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