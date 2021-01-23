Пресс-служба НХЛ объявила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Нэшвилл» (7:0). Вся тройка — представители «Старз».

Первой звездой встречи стал Джо Павелски, набравший 4 (2+2) очка. Второй звездой признан российский вратарь Антон Худобин, отразивший все 34 броска по своим воротам. Замкнул тройку российский нападающий Александр Радулов, оформивший дубль и сделавший голевую передачу.