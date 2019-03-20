Голкипер Джимми Ховард продлил контракт с "Детройтом" на один год с зарплатой 5,1 миллиона долларов, сообщает официальный сайт "Ред Уингз". 1,1 миллиона от этой суммы 34-летний американец получит в случае выхода команды в плей-офф НХЛ.

Ховард выступает за "Детройт" с 2005 года. В текущем сезоне вратарь сыграл в 48 матчах за "Ред Уингз", пропуская в среднем 3,05 шайбы и отражая 90,8 процентов бросков.

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