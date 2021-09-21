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Хованов не примет участия в тренировочном лагере «Миннесоты» из-за проблем с визой

22:48
Александр Хованов. Фото photo.khl.ru
Александр Хованов. Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», российский нападающий Александр Хованов не примет участия в тренировочном лагере «Миннесоты» из-за проблем с визой. Также в список клуба не попал форвард Кирилл Капризов, который не может договориться с клубом о новом контракте.

Хованов провел прошлый сезон в аренде в системе «Ак Барса». На счету игрока семь матчей в регулярном чемпионата КХЛ, в которых он набрал 1 (0+1) очко, и большую часть времени выступал за «Барс» в ВХЛ.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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