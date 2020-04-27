«Хотелось бы доиграть чемпионат и определить обладателя Кубка Стэнли». Дмитрий Орлов высказался за продолжение сезона НХЛ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» выразил желание продолжить чемпионат Национальной хоккейной лиги.

— Главное, чтобы вирус успокоился, там уже будет видно, — сказал Орлов. — От нас ведь ничего не зависит. Решения принимают другие люди. Но, судя по новостям, эпидемия в Америке на спад не идет. Конечно, хотелось бы доиграть сезон и определить обладателя Кубок Стэнли. Мы проделали большую работу. Хоккей — наша жизнь и работа. Но мы об этом пока не думаем. Сейчас самое главное — беречь родных и близких. Все могут заболеть, каждый в зоне риска. Плюс многие люди сейчас переживают тяжелое время. Главная задача на сегодня — выдержать карантин. (Алена Гребенькова)