«Хотел бы иметь хотя бы даже половину его таланта». Фил Эспозито восхитился Кучеровым

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, создатель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито выразил восхищение игрой российского нападающего «молний» Никиты Кучерова.

— Кучеров способен доминировать так, что я просто с ума схожу. Он может доминировать не хуже Кросби или Макдэвида. Парни, играющие с ними, становятся намного лучше, — сказал Эспозито в интервью The Athletic. — Но наш парень — это Кучеров. Он и есть наш Фил Эспозито. Он и есть наша версия Ги Лефлера. Когда у него игра клеится, все вокруг него тоже играют лучше.

Как бы я хотел иметь хотя бы 3/4 или даже половину таланта Кучерова в те годы, когда играл сам. Половину его таланта, больше и не надо. У этого парня есть талант, который он еще даже не использовал. Поэтому я так переживаю, когда вижу, что он плохо играет.