Официальный Twitter Зала хоккейной славы объявил имена своих новых членов. В их число вошли хоккеисты Мариан Хосса, Джером Игинла, Кевин Лоу и Даг Уилсон, хоккеистка Ким Сен-Пьер, а также генменеджер Кен Холланд.

В числе претендентов на включение в Зал славы назывались россияне Сергей Гончар и Александр Могильный, но в финальный список они не вошли.

Мариан Хосса трижды выигрывал с «Чикаго» Кубок Стэнли.

Жером Игинла — победитель чемпионата мира, Кубка мира-2004, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Морис Ришар трофи (приз лучшему снайперу).

Кевин Лоу — шестикратный обладатель Кубка Стэнли.

Ким Сен-Пьер — вратарь, трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира.

Даг Уилсон — обладатель «Норрис Трофи», победител Кубка Канады-1984.

Кен Холланд в качестве генменеджера трижды приводил «Детройт» к победам в Кубке Стэнли.