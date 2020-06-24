Хосса и Игинла вошли в Зал славы, Могильный и Гончар — нет
Официальный Twitter Зала хоккейной славы объявил имена своих новых членов. В их число вошли хоккеисты Мариан Хосса, Джером Игинла, Кевин Лоу и Даг Уилсон, хоккеистка Ким Сен-Пьер, а также генменеджер Кен Холланд.
В числе претендентов на включение в Зал славы назывались россияне Сергей Гончар и Александр Могильный, но в финальный список они не вошли.
Мариан Хосса трижды выигрывал с «Чикаго» Кубок Стэнли.
Жером Игинла — победитель чемпионата мира, Кубка мира-2004, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Морис Ришар трофи (приз лучшему снайперу).
Кевин Лоу — шестикратный обладатель Кубка Стэнли.
Ким Сен-Пьер — вратарь, трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира.
Даг Уилсон — обладатель «Норрис Трофи», победител Кубка Канады-1984.
Кен Холланд в качестве генменеджера трижды приводил «Детройт» к победам в Кубке Стэнли.