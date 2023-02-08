Хорват забросил первую шайбу после обмена в «Айлендерс»

Форвард «Айлендерс» Бо Хорват отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:0).

27-летний канадец забил на 26-й минуте и сделал счет 4:0. Для Хорвата это первый гол во втором матче за «островитян» после обмена.

Хорват перешел в «Айлендерс» в конце января в результате обмена с «Ванкувером». 5 февраля нападающий подписал новое соглашение с клубом на 8 лет.