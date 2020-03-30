Хорват рассказал, что в «Ванкувере» есть порядка 100 чатов для общения

Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват рассказал, как в команде поддерживают связь в условиях карантина. Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен.

— У нас, наверное, 100 чатов, которые только начались или начинаются заново, так что на телефон приходит масса сообщений отовсюду, — приводит слова Хорвата российская версия официального сайта НХЛ. — Конечно, как и в раздевалке, там много шуток и приколов. Все скучают по хоккею, хотят вернуться и начать играть как можно скорее. Все пытаются делать то, что будет лучше для их семей, остаются в безопасности и стараются дотянуть до того момента, когда можно будет вернуться.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 721 584 человек. Умерших — 33 958, выздоровевших — 149 122. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.