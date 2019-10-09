Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный НХЛ на три матча после истории с употреблением запрещенных веществ, в стартовом для себя матче сезона первым же броском поразил ворота «Далласа», но в итоге его команда уступила на домашнем льду в дополнительное время — 3:4. После матча он отметил, что для него важнее была победа команды, а не собственные голы.

— Вы же знаете, голы меня никогда не волновали, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Кузнецова. — Намного круче было бы сегодня выиграть и завтра проснуться радостным, чем забить и проиграть. И все же забить было приятно, врать не буду. Хорошо, что получилось сделать это сразу, особенно (в моей ситуации). Был очень сфокусирован, поскольку знал, что отвечать (на все случившееся) нужно немедленно.

— Грустно, что не смогли добиться результата в двух матчах подряд, — подытожил Кузнецов. — А точнее, в двух овертаймах подряд. В этом аспекте нужно расти. Также не получилось реализовать ни одного большинства. Еще один урок, который нужно выучить. После первого периода растеряли весь запал и уже не смогли его вернуть.

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