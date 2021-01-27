Хорнквист оценил старт сезона для «Флориды»

Форвард «Флориды» Патрик Хорнквист оценил старт сезона для команды. «Пантеры» минувшей ночью победили «Коламбус» (4:3 Б).

«Наш старт получился действительно хорошим, — цитирует Хорнквиста сайт НХЛ. — Мы выиграли два первых домашних матча с небольшими взлетами и падениями по ходу игры. Сегодня же мы показали наш лучший хоккей. Мы проигрывали всю игру и в итоге нашли способ победить. Теперь нам нужно идти дальше, продолжать счастливыми выходить на лед и стараться стать еще лучше».

На старте чемпионата команда выиграла три матча и установила новое клубное достижение.