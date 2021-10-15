Холтби в матче против «Рейнджерс» был заменен на Худобина из-за обезвоживания

Главный тренер «Далласа» Рок Боунесс рассказал о причинах замены вратаря Брэйдена Холтби в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

«Он сказал нам об обезвоживании во втором периоде, и мы попытались влить ему немного жидкости после второго периода. Как только он сошел со льда, ему сделали капельницу. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Холтби поводил первый матч за «Даллас» после перехода из «Вашингтона». 32-летний канадец отразил 25 бросков, пропустив две шайбы, и был заменен на Антона Худобина за 11:53 до конца третьего периода.