Холтби стал игроком «Ванкувера»

Вратарь Брэйден Холтби, у которого закончился контракт с «Вашингтоном», стал игроком «Ванкувера», сообщает пресс-служба «Кэнакс» в Twitter.

Соглашение с 30-летним канадцем подписано на два года со средней зарплатой 4,3 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Холтби провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,11 шайбы и отражая 89,7% бросков.

В плей-офф он сыграл 8 игр, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 90,6% бросков.

