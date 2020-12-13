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Холтби отказался от новой маски. Его обвинили в присвоении культуры аборигенов

20:10
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Голкипер «Ванкувера» Брэйден Холтби отказался от нового дизайна маски с изображением Громовой птицы. Его обвинили в присвоении культуры аборигенов Северной Америки, сообщает CTV.

Громовая птица — легендарное существо в мифологии индейцев тихоокеанского побережья.

Некоторых представителей объединений коренных народов не устроило, что вратарь обратился к художнику не из их числа.

Автором рисунка на шлеме выступил известный шведский хоккейный художник Дэйв Гуннарсон.

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