Холтби отказался от новой маски. Его обвинили в присвоении культуры аборигенов
20:10
Голкипер «Ванкувера» Брэйден Холтби отказался от нового дизайна маски с изображением Громовой птицы. Его обвинили в присвоении культуры аборигенов Северной Америки, сообщает CTV.
Громовая птица — легендарное существо в мифологии индейцев тихоокеанского побережья.
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