Холтби хочет выиграть Кубок Стэнли

Голкипер «Вашингтона»? Брэйден Холтби признался, что сейчас не думает о новом контракте. Нынешний сезон — последний по пятилетнему контракту хоккеиста, но вратарь полностью сконцентрирован на завоевании Кубка Стэнли.

— Сейчас я думаю только о том, как победить, и в какой команде я смогу снова бороться за чемпионский титул, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Холтби. — Надеюсь, что с этой командой. Хочу верить, что все получится, хотя случиться может всякое. Так что пока я живу сегодняшним днем. У нас есть шанс очень хорошо провести время.

Сейчас я должен завоевать Кубок с «Кэпс». Это главное. Я вообще никогда не переживал по поводу травм. Я счастлив, что могу играть в лиге, и радуюсь каждой игре. Так что живу от матча к матчу.