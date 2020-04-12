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Холланд рассказал, что Буре мог оказаться в «Детройте»

02:01
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Бывший генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд поделился мнением о Павле Буре. Специалист во время драфта 1989 года работал скаутом клуба.

— Мы должны были потратить наш пятый пик на Буре, — приводит слова Холланда Detroit Sports Nation. — Наш европейский скаут Кристер Рокстрем на протяжении 45 минут пытался убедить Джима Деволлано и главу скаутского отдела Нейла Смита взять Буре. Нас на две строки опередил «Ванкувер». Возможно, если бы у нас играли Федоров и Буре, это было бы нечто. А в 11-м раунде мы задрафтовали Константинова.

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