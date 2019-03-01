Холл перенес операцию на колене и не вернется на лед в этом сезоне

Нападающий "Нью-Джерси" Тэйлор Холл перенес операцию на левом колене, сообщает официальный сайт НХЛ. Таким образом, из-за длительного восстановления, его возвращение на лед в этом сезоне находится под вопросом.

Ожидается, что реабилитацию он начнет проходить постепенно, под полным контролем врачей "Дэвилз". О сроках его возвращение будет известно в ближайшие недели.

Напомним, что Холл не выходил на лед с 22 декабря и пропустил 29 матчей. В текущем сезоне 27-летний хоккеист провел 33 встречи и набрал 37 (11+26) очков.