Холл не намерен уходить из «Аризоны» до конца сезона

Нападающий «Аризоны» Тэйлор Холл не заинтересован в смене команды. Ранее он перешел из «Нью-Джерси».

— Я хочу попасть в плей-офф с этими ребятами, — приводит слова Холла российская версия официального сайта НХЛ. — Не хочу никуда уходить. Хочу играть здесь до конца года.

Все замечательно, если не считать недостатка побед. Последние пару недель это единственное, чего не хватает. Но ребята здесь прекрасные, тренерский штаб — потрясающий, а Аризона — великолепное место для жизни. Было очень интересно переехать в новый город и акклиматизироваться в новом коллективе. Эти ребята очень классные. Они получают большое удовольствие, играя в хоккей, и я от этого тоже получаю удовольствие.