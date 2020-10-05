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Холл готов подписать краткосрочный контракт

10:30
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Нападающий Тэйлор Холл, который выйдет на рынок свободных агентов, готов рассматривать предложения о краткосрочном контракте на один-два года, сообщает Sportsnet.

Изначально 28-летний канадец хотел получить долгосрочное соглашение. Но после консультации с агентами он изменил свои приоритеты.

В прошедшем сезоне Холл выступал за «Нью-Джерси» и «Аризону» и в общей сложности набрал 52 очка (16+36) в 65 встречах. По контракту он зарабатывал 6 миллионов долларов в год.

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