Обозреватель Макиндо назвал Овечкина хоккеистом, который бывает раз в жизни

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо составил рейтинг клубов НХЛ в зависимости от того, какое давление оказывается на каждый из низ. По его мнению, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин является для франщизы уникальным игроком.

«Овечкин — игрок, который бывает раз в жизни, и, хотя он должен играть еще несколько лет, окно, чтобы выиграть второй кубок, начинает закрываться. Остальным игрокам основы тоже за 30. Может быть, это и есть последний шанс», — написал Макиндо.

В рейтинге журналиста «Вашингтон» оказался на 14-м месте из 16.

В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин в 77 матчах набрал 90 (50+40) очков. В первом матче первого раунда плей-офф против «Флориды» (4:2) он отметился голевой передачей.