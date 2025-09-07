Хоккейный менеджер Куперман: «Я рассказывал Демидову про Драйдена в те минуты, когда тот уходил в мир иной»
Друг великого вратаря Кена Драйдена известный хоккейный менеджер Игорь Куперман в интервью «СЭ», посвященном умершему в пятницу канадскому голкиперу, рассказал о том, как узнал о трагедии.
— Как вы узнали о случившемся?
— В пятницу был удивительный день, полный невероятных совпадений. Вечером я вернулся в Торонто из Вирджинии. Там, под Вашингтоном, были семинары для новичков НХЛ, которые только подписали контракты, — как следить за здоровьем, как общаться с прессой, финансы и так далее. Их было почти 90 человек со всего мира, и я уже в шестой или седьмой раз работал с русскоязычной группой — семь россиян и один белорус.
— Иван Демидов там был?
— Да, и совсем скоро я к нему вернусь. Прилетел домой в прекрасном расположении духа. Очень понравилось общаться с этими замечательными ребятами, рассказывать из опыта многолетнего общения с хоккеистами, как стать большим игроком в НХЛ. А через полтора часа получил e-mail от Линды Драйден, жены Кена, после которого сказать, что выпал в осадок, — значит ничего не сказать. Этого не объяснить словами. Она написала, что Кен утром умер от рака. И я вдруг понял, что именно в это время — естественно, ничего не зная, — рассказывал Демидову о «Монреале» и в том числе о Кене. Теперь Ваня знает, кто он такой. Поразительно, что это совпало с тем временем, когда Драйден уходил в мир иной.
|Столичный дивизион
|И
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|П
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|Питтсбург
|1
|1
|0
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|2
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|1
|1
|0
|2
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|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
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|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
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|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|2.10
|02:00
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|5 : 1
|2.10
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|2.10
|02:00
|Коламбус – Баффало
|6 : 3
|2.10
|03:00
|Нэшвилл – Миннесота
|1 : 3
|2.10
|04:00
|Юта – Чикаго
|6 : 0
|2.10
|04:00
|Калгари – Сиэтл
|1 : 6
|2.10
|05:00
|Сан-Хосе – Флорида
|4 : 3 ОТ
|2.10
|05:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|7 : 9