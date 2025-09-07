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Хоккейный менеджер Куперман: «Я рассказывал Демидову про Драйдена в те минуты, когда тот уходил в мир иной»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Друг великого вратаря Кена Драйдена известный хоккейный менеджер Игорь Куперман в интервью «СЭ», посвященном умершему в пятницу канадскому голкиперу, рассказал о том, как узнал о трагедии.

— Как вы узнали о случившемся?

— В пятницу был удивительный день, полный невероятных совпадений. Вечером я вернулся в Торонто из Вирджинии. Там, под Вашингтоном, были семинары для новичков НХЛ, которые только подписали контракты, — как следить за здоровьем, как общаться с прессой, финансы и так далее. Их было почти 90 человек со всего мира, и я уже в шестой или седьмой раз работал с русскоязычной группой — семь россиян и один белорус.

— Иван Демидов там был?

— Да, и совсем скоро я к нему вернусь. Прилетел домой в прекрасном расположении духа. Очень понравилось общаться с этими замечательными ребятами, рассказывать из опыта многолетнего общения с хоккеистами, как стать большим игроком в НХЛ. А через полтора часа получил e-mail от Линды Драйден, жены Кена, после которого сказать, что выпал в осадок, — значит ничего не сказать. Этого не объяснить словами. Она написала, что Кен утром умер от рака. И я вдруг понял, что именно в это время — естественно, ничего не зная, — рассказывал Демидову о «Монреале» и в том числе о Кене. Теперь Ваня знает, кто он такой. Поразительно, что это совпало с тем временем, когда Драйден уходил в мир иной.

Кен Драйден и&nbsp;Игорь Куперман в&nbsp;редакции журнала &laquo;Спортивные игры&raquo;.«Третьяк не обидится, если обращусь к нему «Владик»?» Истории о великом Кене Драйдене от его друга

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Иван Демидов
ХК Монреаль Канадиенс
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2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 2 1 1 3
2 Бостон 1 1 0 2
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
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Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Виннипег 0 0 0 0
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7.10
2.10 02:00 Рейнджерс – Тампа-Бэй 5 : 1
2.10 02:00 Нью-Джерси – Филадельфия 3 : 2 ОТ
2.10 02:00 Коламбус – Баффало 6 : 3
2.10 03:00 Нэшвилл – Миннесота 1 : 3
2.10 04:00 Юта – Чикаго 6 : 0
2.10 04:00 Калгари – Сиэтл 1 : 6
2.10 05:00 Сан-Хосе – Флорида 4 : 3 ОТ
2.10 05:00 Ванкувер – Эдмонтон 7 : 9
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