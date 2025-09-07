Хоккейный менеджер Куперман: «Я рассказывал Демидову про Драйдена в те минуты, когда тот уходил в мир иной»

Друг великого вратаря Кена Драйдена известный хоккейный менеджер Игорь Куперман в интервью «СЭ», посвященном умершему в пятницу канадскому голкиперу, рассказал о том, как узнал о трагедии.

— Как вы узнали о случившемся?

— В пятницу был удивительный день, полный невероятных совпадений. Вечером я вернулся в Торонто из Вирджинии. Там, под Вашингтоном, были семинары для новичков НХЛ, которые только подписали контракты, — как следить за здоровьем, как общаться с прессой, финансы и так далее. Их было почти 90 человек со всего мира, и я уже в шестой или седьмой раз работал с русскоязычной группой — семь россиян и один белорус.

— Иван Демидов там был?

— Да, и совсем скоро я к нему вернусь. Прилетел домой в прекрасном расположении духа. Очень понравилось общаться с этими замечательными ребятами, рассказывать из опыта многолетнего общения с хоккеистами, как стать большим игроком в НХЛ. А через полтора часа получил e-mail от Линды Драйден, жены Кена, после которого сказать, что выпал в осадок, — значит ничего не сказать. Этого не объяснить словами. Она написала, что Кен утром умер от рака. И я вдруг понял, что именно в это время — естественно, ничего не зная, — рассказывал Демидову о «Монреале» и в том числе о Кене. Теперь Ваня знает, кто он такой. Поразительно, что это совпало с тем временем, когда Драйден уходил в мир иной.