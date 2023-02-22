Эксперт Вышински: «Игра Овечкина в целом вызывает вопросы»

Хоккейный эксперт Грег Вышински поделился мнением об игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Ранее 37-летний россиянин занял 10-е место в рейтинге ESPN среди лучших крайних нападающих НХЛ.

«В нынешнем сезоне Ови опередил Горди Хоу, забравшись на второе место в истории по количеству шайб в регулярных чемпионатах. К настоящему моменту Алекс отметился 812 точными бросками. Рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ составляет 894 шайбы. Овечкин в нынешнем сезоне забросил 32 шайбы в 54 матчах. У следующего за ним хоккеиста «Кэпиталз» лишь 13 шайб.

Если говорить об игре в атаке, то нет никаких сомнений, что Овечкин все еще способен на многое. Однако его игра в целом вызывает вопросы у некоторых критиков», — приводит слова Вышински ESPN.

В текущем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.