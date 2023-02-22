Эксперт Вышински: «Игра Овечкина в целом вызывает вопросы»
Хоккейный эксперт Грег Вышински поделился мнением об игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Ранее 37-летний россиянин занял 10-е место в рейтинге ESPN среди лучших крайних нападающих НХЛ.
«В нынешнем сезоне Ови опередил Горди Хоу, забравшись на второе место в истории по количеству шайб в регулярных чемпионатах. К настоящему моменту Алекс отметился 812 точными бросками. Рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ составляет 894 шайбы. Овечкин в нынешнем сезоне забросил 32 шайбы в 54 матчах. У следующего за ним хоккеиста «Кэпиталз» лишь 13 шайб.
Если говорить об игре в атаке, то нет никаких сомнений, что Овечкин все еще способен на многое. Однако его игра в целом вызывает вопросы у некоторых критиков», — приводит слова Вышински ESPN.
В текущем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|57
|37
|20
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|59
|28
|31
|62
|7
|Филадельфия
|59
|23
|36
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|58
|35
|23
|78
|3
|Тампа-Бэй
|56
|36
|20
|75
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Детройт
|56
|27
|29
|62
|6
|Баффало
|55
|28
|27
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|57
|31
|26
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|27
|28
|60
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|56
|19
|37
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|57
|34
|23
|73
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|70
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|22
|35
|49
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|58
|17
|41
|41
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|03:30
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|2 : 1
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|5 : 4 Б
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|3 : 2 Б
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|85
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20