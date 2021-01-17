Хоккеисты «Виннипега» возобновили тренировки
18:00
Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег» возобновили тренировки, сообщает в Twitter журналист Сара Орлески.
Накануне «Джетс» отменили командную тренировку. Было опасение, что в клубе есть заразившийся коронавирусом.
На старте сезона «Джетс» успели провести одну встречу. Команда в овертайме победила «Калгари» со счетом 4:3.
Следующий матч «Виннипег» должен провести 19 января против «Торонто».
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