Хоккеисты «Виннипега» возобновили тренировки

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег» возобновили тренировки, сообщает в Twitter журналист Сара Орлески.

Накануне «Джетс» отменили командную тренировку. Было опасение, что в клубе есть заразившийся коронавирусом.

На старте сезона «Джетс» успели провести одну встречу. Команда в овертайме победила «Калгари» со счетом 4:3.

Следующий матч «Виннипег» должен провести 19 января против «Торонто».