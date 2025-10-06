Хоккеисты «Тампы» дадут показания после пяти драк в игре с «Флоридой»

Защитник «Тампы» Янис Мозер и нападающий Скотт Сабурин должны выступить с показаниями перед комиссией по безопасности игроков НХЛ после предсезонной игры с «Флоридой», сообщает пресс-служба лиги.

Матч проходил 5 октября. «Флорида» разгромила соперника — 7:0, а игроки команд поучаствовали в пяти драках и суммарно набрали 322 минуты штрафа. Две потасовки начались с действий Мозера и Сабурина.