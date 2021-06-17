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Хоккеисты НХЛ признали Василевского лучшим голкипером в лиге

21:10
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Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский был признан лучшим голкипером в НХЛ. Это следует из голосования, проведенного Ассоциацией игроков лиги (НХЛПА).

Россиянин получил 54,12% голосов и занял первое место в рейтинге. Второе место — у вратаря «Вегаса» Марк-Андре Флери (8,88%). На третьем месте расположился Кэри Прайс из «Монреаля» (8,25%).

Ранее Василевский вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи». Он уже выигрывал эту престижную награду в 2019 году.

Дополнительная информация:

https://www.nhlpa.com/player-poll/2020-21

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