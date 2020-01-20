Хоккеисты НХЛ назвали Малкина в числе самых грязных игроков лиги

Хоккеисты НХЛ в ходе анонимного опроса назвали самого грязного игрока лиги. По мнению почти трети проголосовавших, это — нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Отметим, что в топ-5 попали сразу два игрока «Вашингтона» — форвард Том Уилсон и защитник Радко Гудас.

Самый грязный игрок НХЛ: Брэд Маршан («Бостон», 29 процентов);

Том Уилсон («Вашингтон», 24 процента)

Мэттью Ткачак («Калгари», 11 процентов);

Радко Гудас («Вашингтон», 7 процентов);

Антуан Руссель («Ванкувер», 3 процента)

Голоса также получил (среди прочих): Евгений Малкин («Питтсбург»).

В опросе издания The Athletic приняли участие 392 хоккеиста из всех команд.