Хоккеисты НХЛ назвали лучших и худших трештокеров лиги

Канадский нападающий "Бостона" Брэд Маршан признан одновременно лучшим и худшим трештокером (с англ. "trash talk" - грязная болтовня, прим. "СЭ") в лиге по версии Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает официальный сайт профсоюза.

21,3 процента от голосовавших назвали 30-летнего спортсмена лучшим трештокером, а 12,5 процента опрашиваемых посчитали его худшим.

Второе место в списке лучших занял защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути – 11,8 процента. Третий – форвард "Вегаса" Райан Ривз (5,5 процента).

Нападающий и капитан "Филадельфии" Клод Жиру расположился на четвертой строчке с 4,8 процентами, а пятым стал форвард "Аризоны" Ник Казинс – 3,3 процента.

Со списком худших трештокеров НХЛ можно ознакомиться – здесь.

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