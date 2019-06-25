Брукс Орпик объявил о завершении карьеры. Овечкин называл его Батей

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик принял решение завершить карьеру после 15 сезонов в НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

На протяжении карьеры 38-летний Орпик выступал за "Питтсбург" и "Вашингтон". В составе обеих команд американец стал обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате НХЛ хоккеист провел 1035 матчей и набрал 194 результативных балла.

– Мне очень повезло иметь лучшую работу в мире в течение многих лет, но мое тело говорит мне, что пришло время перейти к чему-то новому , – цитирует Орпика NHLPA. – Я взволнован, что теперь буду больше времени проводить с семьей и заниматься вещами, которые, будучи профессиональным спортсменом, проходят мимо вас.

​ Спасибо "Вашингтон" и "Питтсбург" за предоставленную мне возможность играть против лучших спортсменов в мире. Я буду всегда благодарен за воспоминания и взаимоотношения, которые дал мне хоккей.

Добавим, что российские легионеры обладателя Кубка Стэнли-2018 Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов назвали Орпика русским прозвищем Батя – и тот с удовольствием цитировал известные ему русские ругательства.