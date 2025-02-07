Мурашов — о жизни в США: «Ничего не могу сказать плохого о районах в Америке»

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов поделился впечатлениями от жизни в США.

«Думаю, не очень хорошие районы есть везде. Но я в Питтсбурге практически не был. Несколько раз на день приезжал погулять, и все. Во время тренировочного лагеря мы жили в пригороде рядом с базой. Поэтому тут ничего не могу сказать. Уилкс-Бэрри — хороший городок, очень нравится ландшафт вокруг, горы, холмы, достаточно солнечно. В городе все есть. Это не мегаполис, но все в доступе. Там я живу в отеле», — цитирует Мурашова «ВсеПроСпорт».

20-летний голкипер в июле 2024 года подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом». Мурашов является воспитанником ярославского «Локомотива».