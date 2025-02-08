Хоккеист Мурашов: «В Уилинге мне всего хватало»

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов рассказал о том, как жил в городе Уилинг.

«Город небольшой, я живу через дорогу от арены. Не так много развлечений. Но я сам из Ярославля, не сказал бы, что это очень большой город. Мне всего хватало. В «Уилинге» предоставляют квартиры всей команде. Мы жили втроем, у каждого была своя комната», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Мурашова.

20-летний голкипер в июле 2024 года подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом». Мурашов является воспитанником ярославского «Локомотива».