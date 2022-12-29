Хоккеист «Питтсбурга» Сидни Кросби получил орден Канады
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель Кубка Стэнли, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби получил Орден Канады, сообщает журналист Роб Росси.
Кросби был присвоен орден за «выдающиеся достижения в хоккее и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи».
35-летний хоккеист стал офицером ордена Канады.
Орден Канады — высшая гражданская награда Канады.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|23
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|35
|22
|13
|46
|3
|Питтсбург
|35
|19
|16
|44
|4
|Вашингтон
|37
|20
|17
|44
|5
|Рейнджерс
|36
|19
|17
|43
|6
|Айлендерс
|36
|20
|16
|42
|7
|Филадельфия
|35
|11
|24
|29
|8
|Коламбус
|33
|10
|23
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|35
|22
|13
|50
|3
|Тампа-Бэй
|33
|21
|12
|43
|4
|Детройт
|33
|15
|18
|37
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|35
|15
|20
|34
|7
|Оттава
|34
|15
|19
|33
|8
|Монреаль
|35
|15
|20
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|36
|21
|15
|48
|2
|Виннипег
|35
|21
|14
|43
|3
|Миннесота
|34
|20
|14
|42
|4
|Колорадо
|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|35
|16
|19
|35
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
|Аризона
|33
|12
|21
|29
|8
|Чикаго
|33
|8
|25
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|46
|3
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|4
|Сиэтл
|33
|18
|15
|40
|5
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|6
|Ванкувер
|34
|16
|18
|35
|7
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|8
|Анахайм
|36
|10
|26
|24
Результаты / календарь
16.12
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30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
|29.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 1
|29.12
|03:30
|
Нью-Джерси – Бостон
|1 : 3
|29.12
|03:30
|
Питтсбург – Детройт
|4 : 5 ОТ
|29.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|3 : 2 Б
|29.12
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|36
|51
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|34
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19
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