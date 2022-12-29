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Сегодня, 17:47

Хоккеист «Питтсбурга» Сидни Кросби получил орден Канады

Иван Шитик
Корреспондент
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Сидни Кросби.
Фото AFP

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель Кубка Стэнли, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби получил Орден Канады, сообщает журналист Роб Росси.

Кросби был присвоен орден за «выдающиеся достижения в хоккее и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи».

35-летний хоккеист стал офицером ордена Канады.

Орден Канады — высшая гражданская награда Канады.

Сидни Кросби
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Питтсбург 35 19 16 44
4 Вашингтон 37 20 17 44
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 33 21 12 43
4 Детройт 33 15 18 37
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Оттава 34 15 19 33
8 Монреаль 35 15 20 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 36 21 15 48
2 Виннипег 35 21 14 43
3 Миннесота 34 20 14 42
4 Колорадо 33 19 14 40
5 Сент-Луис 35 16 19 35
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 33 12 21 29
8 Чикаго 33 8 25 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 38 20 18 46
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 34 16 18 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 36 10 26 24
Результаты / календарь
16.12
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18.12
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23.12
24.12
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29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
29.12 03:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 1
29.12 03:30
Нью-Джерси – Бостон
 1 : 3
29.12 03:30
Питтсбург – Детройт
 4 : 5 ОТ
29.12 06:00
Анахайм – Вегас
 3 : 2 Б
29.12 06:00
Сиэтл – Калгари
 2 : 3
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 51
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 34 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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