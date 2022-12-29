Хоккеист «Питтсбурга» Сидни Кросби получил орден Канады

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель Кубка Стэнли, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби получил Орден Канады, сообщает журналист Роб Росси.

Кросби был присвоен орден за «выдающиеся достижения в хоккее и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи».

35-летний хоккеист стал офицером ордена Канады.

Орден Канады — высшая гражданская награда Канады.