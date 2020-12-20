Хоккеист НХЛ сможет получать зарплату по решению медицинского штаба, даже если откажется играть в сезоне

Игроки клубов НХЛ должны определиться с тем, пропустят ли они предстоящий сезон из-за пандемии коронавируса. Если спортсмен примет решение не играть в этом сезоне, то он не получит зарплату.

Однако, по данным инсайдера TSN Франка Серавалли, если медицинский штаб клуба даст заключение, что хоккеист «входит в группу риска при заражении коронавируса» и болезнь может пройти у него с осложнением, он не будет лишен зарплаты.

По плану регулярный чемпионат стартует 13 января. В нем каждая команда проведет по 56 игр.