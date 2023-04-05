Хоккеист «Миннесоты» Капризов вернулся к тренировкам с командой

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вернулся к тренировкам с команды после травмы.

3 апреля россиянин провел получасовое занятие на льду. Во время тренировки 25-летний Капризов занимался ведением шайбы и бросками. Сегодня, 5 апреля, он приступил к полноценному занятию.

Хоккеист получил повреждение нижней части тела 9 марта в матче против «Виннипега» (4:2). В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.