Капризов рассказал, как провел лето в деревне
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью «СЭ» рассказал о старте сезона НХЛ и о том, как провел межсезонье.
— «Миннесота» — одна из главных сенсаций стартовавшего сезона. Из шести матчей вы в основное время не проиграли ни одного. Что вообще происходит? Удивлены ли вы, если честно?
— Мы хорошо играем в обороне. Может, не так много забиваем, но сзади надежны, и Гас (Густафссон. — Прим. И.Р.) с Флауэром (Флери. — Прим. И.Р.) в порядке. Кроме того, постоянно забиваем первые голы в матче, что облегчает задачу. Вот и выигрываем. А по своей игре — всегда хочется лучшего.
— У вас десять очков, но всего два гола — вы об этом?
— Это у меня классика в начале сезона — голы тяжеловато идут. Но рад, что выигрываем и какие-то голы своим звеном забиваем. Зуки вон сколько уже забил (четыре. — Прим. И.Р.)! Нужно играть так же, а голы, думаю, придут. Надо больше обострений на ворота — и шайбы будут.
— Ваш главный тренер Джон Хайнс сказал мне, что вы приехали на тренировочный лагерь в великолепном физическом состоянии. Поменяли ли что-то при подготовке к этому сезону по сравнению с предыдущим, начало которого вам не удалось?
— Да нет. У меня в принципе все одно и то же. Этим летом я даже долго дома был, два с половиной — три месяца из Новокузнецка почти никуда не уезжал. В деревне жил у себя.
— В Кузедеево?
— Да, с родителями, с семьей, все вместе. Там и тренировался чуть-чуть, свои упражнения постоянно делал, а на лед в город ездил. Месяца за два до начала сезона вернулся в Москву и там работал в зале со своим тренером.
— Вторая половина прошлого сезона у вас получилась роскошной, чего не скажешь о первой. Что помогло раскочегариться?
— Маленько поменял какие-то свои «фишки» в середине сезона, потому что голов вообще не мог забить. Немного расслабился, начал играть в свой хоккей и просто получать удовольствие от него. И все пошло-поехало. Но в плей-офф мы не попали.
— Обидно ли было, что всего четырех очков не хватило до сотни?
— Конечно, приятно, когда ты сто очков набираешь. Думаю, если бы не травма, это получилось бы. Я пропустил игр семь или восемь (в районе Нового года. — Прим. И.Р.), потерял около месяца. Но уже новый сезон, и много об этом не думаю.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|5
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|5
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|5
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:45
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|0 : 4
|23.10
|04:30
|
Калгари – Питтсбург
|4 : 3 Б
|23.10
|05:15
|
Анахайм – Сан-Хосе
|3 : 1
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|6 : 1