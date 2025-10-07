Сергачев рассказал, как помогает нуждающимся детям за счет средств от Матча года

Защитник «Юты», двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал про ежегодный матч с участием российских игроков НХЛ и КХЛ, который он проводит летом совместно с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным и нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Можете привести пример, кому конкретно помогли деньги, вырученные от Матча года?

— Пока средства только на пути в наш фонд: идет подбивка счетов, подсчет расходов и доходов. Но, как только они поступят, в первую очередь поможем четырехлетнему мальчику Мише Баринову. У него тяжелая форма ДЦП, и ему нужны специальные ходунки. Их стоимость — около миллиона рублей, и, если их купить в раннем возрасте, они могут дать ему шанс в будущем самостоятельно ходить. Есть еще Максим, ему 15 лет. Он передвигается в коляске, а в квартире слишком узкие проемы. Нужен ремонт, тоже примерно на миллион. Третий пример — девочка Лера. У нее было множество операций, сейчас идет реабилитация. Ей нужны процедуры, перевязки, другая поддержка.

В прошлом году мы тоже помогали детям под эгидой фонда, теперь это уже официально через Матч года. Благодаря ему планируем взять еще две-три семьи. Сейчас у нас под опекой ребята из Нижнекамска, Омска, Казани. Для кого-то мы снимаем жилье отдельно, не через фонд. В итоге к концу года у нас будет около шести подопечных.

Матч года — проект, который мне по-настоящему интересно организовывать. Его беницифиаром выступает мой фонд, и большая часть вырученных средств уходит именно туда. После первого опыта я сам удивился: начинали с небольшой идеи, а в итоге получилось мощное событие. Когда занимаешься тем, что тебе нравится, время находится всегда.

— Владислав Гавриков рассказывал мне, что вы с Артемием Панариным лично собираете команды, обзваниваете игроков.

— Да, в основном я просто рассылаю сообщения. Это не Матч звезд, и критерии приглашения у нас разные — от медийности до хорошего сезона. Например, Дмитрий Бучельников (летом 2025 года форвард был обменян из «Витязя» в ЦСКА. — Прим. И.Р.) до недавнего времени был известен малому кругу фанатов, но мы посмотрели — у парня и руки, и голова, он очень интересный. И позвали его, после чего он на Матче года оказался одним из лучших.

— В прошлом году счет был 8:8, сейчас — 15:3. За что вы их так?

— Видел комментарии, что мы их «деклассировали». Честно говоря, удивился таким формулировкам. Мы предупреждали, что будем играть серьезно, и соперники это знали. У них тоже были моменты, но они их не реализовали. Нам удалось забить — вот и вся разница. Но не сказал бы, что преимущество в классе у нас огромное. У нас ребята бросали и попадали, у них — бросали и не попадали. Лямкин сказал о «разнице в классе», но я не стал бы так выражаться.

— Может ли организация Матчей года для вас стать опытом, который пригодится в будущей профессии после окончания карьеры?

— Возможно — просто пока об этом не думаю. Друзья, семья — все говорят, что, может, в будущем мне стоит заниматься каким-то продюсированием, менеджерством. Сейчас мне интересно делать Матч года, через год будет следующий — и посмотрим, как люди на это отреагируют. Плюс есть благотворительный фонд, которым занимаюсь. Понимаю, что хоккей вечным не будет.