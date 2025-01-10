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Гавриков — о пожарах в Лос-Анджелесе: «Все сильно переживают и молятся за пострадавших»

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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал о ситуации в городе на фоне пожаров.

Пожарные борются с&nbsp;огнем, полыхающим в&nbsp;Сьерра-Мадре (Калифорния). Жуткий пожар в Лос-Анджелесе посеял хаос в Калифорнии. В американских лигах согласны на переносы

«К сожалению, вокруг дома горят. Кадры показывают страшные, — приводит ТАСС слова Гаврикова. — Все очень сильно переживают, молятся за пострадавших. Также огромная благодарность всем экстренным службам, которые борются с последствиями стихии».

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тысяч га, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1 тысячи строений и привел к гибели как минимум пяти человек.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Калгари», который был запланирован на 9 января и должен был начаться в 06:30 мск, перенесен.

Источник: ТАСС
Владислав Гавриков
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 44 25 19 54
3 Каролина 42 25 17 52
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Айлендерс 41 16 25 39
8 Филадельфия 42 17 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Оттава 40 19 21 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Эдмонтон 41 25 16 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 41 17 24 39
7 Сиэтл 42 17 25 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
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10.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 4
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 4 : 1
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 5 : 3
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
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10.01 03:30
Каролина – Торонто
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 6 : 2
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