Гавриков — о пожарах в Лос-Анджелесе: «Все сильно переживают и молятся за пострадавших»

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал о ситуации в городе на фоне пожаров.

«К сожалению, вокруг дома горят. Кадры показывают страшные, — приводит ТАСС слова Гаврикова. — Все очень сильно переживают, молятся за пострадавших. Также огромная благодарность всем экстренным службам, которые борются с последствиями стихии».

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тысяч га, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1 тысячи строений и привел к гибели как минимум пяти человек.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Калгари», который был запланирован на 9 января и должен был начаться в 06:30 мск, перенесен.