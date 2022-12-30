Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты» с 20+ голами в трех сезонах подряд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». Гол стал 20-м для форварда в этом сезоне.

Таким образом, Капризов забил более 20 шайб в третьем сезоне за «Уайлд» подряд. Он стал третьим игроком с таким показателем в истории клуба.

Ранее 20 шайб три сезона подряд забивали Эрик Стаал (2016-2019) и Брайан Ролстон (2005-2008).