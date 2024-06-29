Демидов не примет участия в лагере развития из-за отсутствия визы

Российский нападающий Иван Демидов не примет участия в лагере развития «Монреаля» из-за отсутствия визы, сообщил журналист Арпон Басу в соцсети X.

«Иван Демидов сказал, что у него нет канадской визы, поэтому он не сможет присутствовать в лагере развития в Канаде», — написал Басу.

18-летний форвард был выбран «Монреалем» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2024.

В сезоне-2023/24 Демидов провел 4 матчах в КХЛ и не набрал очков. В 30 матчах МХЛ он записал на свой счет 60 (23+27) очков.